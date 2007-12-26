Нужно написать копию http://fileshare.in.ua/ 1 в 1 Главное учесть Распределение файлов по серверам!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшая картинка, в ней 6-7 элементов, расположенных в разных плоскостях. Необходимо сделать, чтобы они вращались вокруг своей оси. Также присутствует возможность остановить вращение. Работа срочная. Указывайте точный срок и цену.
Необходимо все выполнить сегодня, чем быстрее - тем лучше.
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