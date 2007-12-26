Флеш

$100
Веб-программированиеЗавершен14 заявок229 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Небольшая картинка, в ней 6-7 элементов, расположенных в разных плоскостях. Необходимо сделать, чтобы они вращались вокруг своей оси. Также присутствует возможность остановить вращение. Работа срочная. Указывайте точный срок и цену.

Необходимо все выполнить сегодня, чем быстрее - тем лучше.

16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cybermustdie
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$35
1 день
Все сделали четко и быстро. Рекомендую.
Очень приятно было рабоать. Интересный проект, достояная оплата. Рекомендую!