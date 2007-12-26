Небольшая картинка, в ней 6-7 элементов, расположенных в разных плоскостях. Необходимо сделать, чтобы они вращались вокруг своей оси. Также присутствует возможность остановить вращение. Работа срочная. Указывайте точный срок и цену.

Необходимо все выполнить сегодня, чем быстрее - тем лучше.