Переделать часть статики сайта на РНР

Веб-программированиеЗавершен17 заявок260 просмотров
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Все банально просто, первести 5-6 страни НТМЛ на ПНР.

16 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
koshey
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
Быстро и без проблем, притензий нет.
Второй раз работаю с этим заказчиком. Никаких нареканий.
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