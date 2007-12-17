Граббер товаров для Yandex-маркета.

Есть js-скрипт (код - в прицепе). Необходимо выправить код таким образом, чтобы скрипт реагировал только на определенный id таблицы в html-коде. В нынешнем состоянии скрипт хватает любые таблицы, находящиеся на странице... От Вас - оценка стоимости ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приватный проект для пользователя rzn_zippy
(http://weblancer.net/users/rzn_zippy/)
1. Работа по Cron
2. Возможность увеличивать/уменьшать цены в процентном соотношении
3. Округление цен до сотен рублей.
4. Грабить картинки вместе с описанием.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Требуется написать с нуля или переделать имеющуюся функцию для вывода дерева сайта с автоматчиским открытием текущего раздела, подраздела и т.п. С минимумом запросов в БД. Для выполнения задачи дано: 1. Таблица mySQL 2. Готовая функция генерации дерева. Срок: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Cоздать систему на подобие http://www.mylivepage.ru/ или http://www.ucoz.ru/ Можно использовать готовые наработки. Бюджет проекта указал примерный (и желаемый :) ) Но может быть и больше.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
нужно переделать сайт под drupal нужно будет создать только основу, вносить все данные уже не надо будет. дизайна особого тоже не надо. Надо нечто похоже visti.net а сайт будет по рукоделию жду ваших предложений по срокам и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть удобная CMS со многими модулями, в коде везде ремарки и пояснения. Нужен php+MySQL програмист, требуеться подредактировать модуль "превью статических страниц". Нужно сделать в админке возможность ставить анонсы страниц в выбраном разделе сайта, тоесть модуль ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать два плеера. Графический дизайн в приложенном файле. Жду предложений по цене и по строкам.Веб-программирование20 заявокЗакрыт16 лет назад
Pабота с blogger.com, разработка на php+mysql три связанных модуля: 1. регистрация на сервисе, запись регистрационных данных в базу. Указывайте цену с пробивом каптчи и без. при регистрации идет подтверждение линки по емаил. 2. автопостинг в уже зарегистрированные блоги, настройка ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
торговая площадка, требования к дизайну минимальные, тестирование, дальнейшее сопровождение и обновление, подробнее в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужен действующий "каркас" диманического сайта - доски объявлений с возможностью юзерам самим регистристроваться и закачивать снимки своих товаров, выставляемых ими на продажу, также дольшое количество полей для характеристики товаров. что-то по типу сайта-доски объявлений для ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть страничка на которой будут размещены ссылки. Хочу знать сколько раз и по какой ссылке кликнули. В стате мне нужно только кол-во кликов, т.е. ипы и т.п. сохранять не надо. Каждые 24 часа стата должна ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад