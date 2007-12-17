Граббер товаров для Yandex-маркета.

$200
Веб-программированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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Приватный проект для пользователя rzn_zippy

(http://weblancer.net/users/rzn_zippy/)

1. Работа по Cron

2. Возможность увеличивать/уменьшать цены в процентном соотношении

3. Округление цен до сотен рублей.

4. Грабить картинки вместе с описанием.

16 лет назад
Ispanec_Migel
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Показал себя компетентным специалистом. Сработались в минимальные сроки, что не может не радовать. Оказывал поддержку до полного освоения продукта. Занесен в список контактов для дальнейшего сотрудничества.
Все прошло успешно. По ходу работу не возникало никаких вопросов, т.к. все необходимая информация была предоставлено тут же. Рекомендую к сотрудничеству!
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