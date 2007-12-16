Нужен "каркас" доски объявлений

Нужен действующий "каркас" диманического сайта - доски объявлений с возможностью юзерам самим регистристроваться и закачивать снимки своих товаров, выставляемых ими на продажу, также дольшое количество полей для характеристики товаров. что-то по типу сайта-доски объявлений для продажи катеров, яхт: http://www.boatprice.ru/show/yahty-motornye/1723.html

Лучше - копия этого движка с его полями и внутренними ссылками.