Нужен "каркас" доски объявлений

$150
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Нужен действующий "каркас" диманического сайта - доски объявлений с возможностью юзерам самим регистристроваться и закачивать снимки своих товаров, выставляемых ими на продажу, также дольшое количество полей для характеристики товаров. что-то по типу сайта-доски объявлений для продажи катеров, яхт: http://www.boatprice.ru/show/yahty-motornye/1723.html

Лучше - копия этого движка с его полями и внутренними ссылками.

16 лет назад
nash4
Гость 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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