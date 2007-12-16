Доработка и исправления на Joomlia

Требуеться веб-программер,для крупного проекта, на постоянную работу.Все обговариваем со мной в ICQ 495 751 208,Вакансий МНОГО!!!! ПИШИТЕ ВСЕ начиная от php кодеров, кончаса ассамблерами и С++ кодерами! -----Описание проекта---- Онлайн игра Ragnarok Online Сервер первое время не будет ...
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Требуется программист для мелких исправлений на Joomlia
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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