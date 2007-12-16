Доработка и исправления на Joomlia

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка155 просмотров
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Требуется программист для мелких исправлений на Joomlia

16 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
joomba
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$500
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Крайне положительное впечатление. Хорошая оплата за несложную работу. Рекомендую.
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