Скрипт доски объявлений и к нему конвертер

Надо создать скрипт доски объявлений на базе MySql , так чтобы объявления отображались всем списком сразу и к ней конвертер, чтобы он сначала объединял все базы данных ( не только MySql), а потом распределял их по 20000 объявлений на доску.

Скрипт доски должен подходить на любой хостинг (не такой как 1post), не должно быть ничего лишнего...