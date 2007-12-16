Скрипт доски объявлений и к нему конвертер

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Надо создать скрипт доски объявлений на базе MySql , так чтобы объявления отображались всем списком сразу и к ней конвертер, чтобы он сначала объединял все базы данных ( не только MySql), а потом распределял их по 20000 объявлений на доску.

Скрипт доски должен подходить на любой хостинг (не такой как 1post), не должно быть ничего лишнего...

16 лет назад
lyaskovsky
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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