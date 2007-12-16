Скрипт доски объявлений и к нему конвертер

Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент. Т.з. прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо создать скрипт доски объявлений на базе MySql , так чтобы объявления отображались всем списком сразу и к ней конвертер, чтобы он сначала объединял все базы данных ( не только MySql), а потом распределял их по 20000 объявлений на доску.
Скрипт доски должен подходить на любой хостинг (не такой как 1post), не должно быть ничего лишнего...
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