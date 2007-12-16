Доработка форума phpBB

Есть сайт (cms - самописная), форум phpbb уже прикручен. Но, необходимо реализовать следующее: при регистрации на форуме (аналогично должно осуществляться и при регистрации на сайте) необходимо:

1. Добавить в форму регистрации поля: 1) Пол (муж., жен.);

2) Вы регистрикетесь как: а) компания, б) частное лицо.

2. Убрать из формы регистрации поле "Внешний вид форумов:".

3. Реализовать следующую возможность: если пользователь уже регистрировался на этом сайте (форуме), то второй раз он уже не может зарегистрироваться (блокировка по IP).

От Вас требуются только файлы форума, в которых были сделаны изменения для реализации этой возможности, чтобы можно было мне просто обновить эти файлы на сервере, а самому в них не копаться. Какова стоимость, срок? Может у кого есть уже готовое? Пожалуйста, пишите отдельно стоимость за выполнение пп.1 и 3, и 2 - может быть ограничимся только пп. 1 и 3.