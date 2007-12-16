Доработка форума phpBB

Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент. Т.з. прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт (cms - самописная), форум phpbb уже прикручен. Но, необходимо реализовать следующее: при регистрации на форуме (аналогично должно осуществляться и при регистрации на сайте) необходимо:
1. Добавить в форму регистрации поля: 1) Пол (муж., жен.);
2) Вы регистрикетесь как: а) компания, б) частное лицо.
2. Убрать из формы регистрации поле "Внешний вид форумов:".
3. Реализовать следующую возможность: если пользователь уже регистрировался на этом сайте (форуме), то второй раз он уже не может зарегистрироваться (блокировка по IP).
От Вас требуются только файлы форума, в которых были сделаны изменения для реализации этой возможности, чтобы можно было мне просто обновить эти файлы на сервере, а самому в них не копаться. Какова стоимость, срок? Может у кого есть уже готовое? Пожалуйста, пишите отдельно стоимость за выполнение пп.1 и 3, и 2 - может быть ограничимся только пп. 1 и 3.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Флешка выводит картинку (ее адрес передается из HTML). Пользователь кликает мышкой в определенном месте картинки. Там появляется красная точка. Пользователь двигает мышкой в сторону - точка превращается в красную рамку-прямоугольник (один из его углов в ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать скрипт для сайта наподобие readme.ru - пользователь регистрируется, выбирает категорию и добавляет свой рсс фид, который парсится рсс граббером и новости которого трансилируется на других сайтах с учетом переходов 1:1... также несколько ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Необходимо создать скрипт футбольного симулятора, где кадый зарегистрированный пользователь сможет стать виртуальным тренером - создать свою виртуальную футбольную команду, дать ей название, выбрать цвет, симоволику, экипировку и тд.. то есть необходимо не только пргограммирование но ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
нужно доработать модуль доставки, чтоб состоял из двух вариантов: доставка будет двух видов: 1. correos (это национальная почта) здесь только один тариф: до 5 кг берут 6.50 евро доставка в течении недели-двух при расчете использовать только сумму в 6.50 евро, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Привет нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/ icq: 371-827-442Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Подробное тех. задание в аттаче. Максимальный бюджет 30$ Будет выбран фрилансер которые предложит минимальную цену и оптимальные сроки. Удачных ставок.Завершен16 лет назад
- $10
Требуется написать(а если быть точным дописать к системе) rss импорт и экспорт для моего проекта. Rss импорт с таких веб сервисов как liveinternet,ЖЖ и через rss. Экспорт в такие же системы.Все таблицы базы данных предоставлю которые ...Завершен16 лет назад
- $30
Тебуется программист который работал с IPBВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Скрипт доступен по адресу demo.saboteur.eu/kundentool для ознакомления. рекомендуется просматривать его в броузере не ниже IE7 или аналогичного ему. список необходимых исправлений и ошибок: 1) в статистике по клиентам и по продажам в каждую неделю должна быть ещё ...Завершен16 лет назад