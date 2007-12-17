Создать Php скрипт - сграбить сайт.

$30
Веб-программированиеЗавершен6 заявок201 просмотр
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PHP
16 лет назад
akisoft
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sda25
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий поразил меня своим профессионализмом. Он быстро понял суть задачи, и буквально за 4 часа смог написать высокоэффективный скрипт который выполнил все что мне было необходимо, в то время как другие провайдеры брались сделать эту работу лишь за несколько дней. Определенно, Дмитрий высококлассный специалист. Исходный код скрипта снабжен очень грамотными и понятными комментариями, к скрипту приложена инструкция по установке и настройке. Своей работой Дмитрий показал лично мне каких стандартов должен придерживаться фрилансер при работе с заказчиком, имея пусть небольшой, но достаточный опыт работы с другими фрилансерами я очень и очень приятно удивлен сравнивая их сервис и уровень ответственности с сервисом Дмитрия. Немаловажным фактором является и уровень доверия которое оказал мне Дмитрий, он выполнил всю работу без предоплаты. В будущем очень хотелось бы при необходимости воспользоваться его услугами вновь и вновь. Однозначно рекомендую работать с Дмитрием всем!
Добросовестный заказчик. Понимает все тонкости и требования к задаче, соотвественно и грамотно построенное ТЗ. Быстро, в онлайне, решались вопросы возникшие в ходе выполнения проекта. Все пункты сотрудничества выполнены на 5+. Рекомендую всем.
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