Написание консольного приложения

$5000
Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо написать сложную (по принципу написания) консоль в очень урезанные сроки.

В идеале – сегодня к 23:00 по Московскому времени необходимо сдать этот проект.

Консольное приложение довольно сложное (сам писал его часть, так что знаю), иметься подробное ТЗ.

В общем, обращаться опытным кодерам – дело срочное и оплата соответствующая.

Главное – успеть в заданное время и написать консоль.

Жду ваших предложений, обращайтесь ICQ: 471882500

ПС, не писать в личку!!! отписывайтесь или сдесь или в аську

16 лет назад
ubs
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
kos123
Гость 
39 летМакедония
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5000
Отзыв недоступен.
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