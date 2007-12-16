Написание консольного приложения

Здравствуйте. Необходимо написать сложную (по принципу написания) консоль в очень урезанные сроки.

В идеале – сегодня к 23:00 по Московскому времени необходимо сдать этот проект.

Консольное приложение довольно сложное (сам писал его часть, так что знаю), иметься подробное ТЗ.

В общем, обращаться опытным кодерам – дело срочное и оплата соответствующая.

Главное – успеть в заданное время и написать консоль.

Жду ваших предложений, обращайтесь ICQ: 471882500

ПС, не писать в личку!!! отписывайтесь или сдесь или в аську