Скрипт для прямого копирования файлов на сервер

Требуются Веб-программисты на PHP/MySQL. Проект будет состоять из двух частей – модернизированный продукт FreePBX (freepbx.org) – интерефейс к телефонной станции на базе системы компьютерной телефонии Asterisk. А также пользовательский портал – статистика и простейшие операции по ...