Open-source проект на базе FreePBX

Исследование php скрипта, выявление слабых мест
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются Веб-программисты на PHP/MySQL.
Проект будет состоять из двух частей – модернизированный продукт FreePBX (freepbx.org) – интерефейс к телефонной станции на базе системы компьютерной телефонии Asterisk. А также пользовательский портал – статистика и простейшие операции по управлению номером.
Готов выслушать предложения по бюджету. Проект примерно на 4 месяца (с возможным дальнейшим развитием).
Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).
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