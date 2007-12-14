Open-source проект на базе FreePBX

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Требуются Веб-программисты на PHP/MySQL.

Проект будет состоять из двух частей – модернизированный продукт FreePBX (freepbx.org) – интерефейс к телефонной станции на базе системы компьютерной телефонии Asterisk. А также пользовательский портал – статистика и простейшие операции по управлению номером.

Готов выслушать предложения по бюджету. Проект примерно на 4 месяца (с возможным дальнейшим развитием).

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).

16 лет назад
xora
Илья 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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