Разработка платежного модуля

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Требуется разработать платежный модуль для онлайн-магазина phpprobid (детальная информация о скрипте - http://www.phpprobid.com/ ). Магазин использует платежный модули, подобно тому, как это сделано в OsCommerse. Вам будет дан полный доступ к контрольной панели и FTP магазина. Платежный модуль должен работать с системой обработки кредитных карт SecurePay (http://securepay.com), документация этой системы на английском языке прилагается к проекту.

При первом платеже должна производиться проверка кредитной карты (аналогично PayPal), это должно быть включено в платежный модуль.

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Бюджет назначьте сами, какой полагаете правильным. Однако:

1. Пересмотр цены после того, как мы начали работу, я рассматриваю как мошенничество.

2. Предложения без указания точной цены и времени исполнения удаляю не читая.

16 лет назад
VASoftOnline
Вит 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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