Систем загрузки фотографий

$600
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок278 просмотров
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В двух словах надо грузить большие фотки с локала (возможность выбора нескольких сразу, как на photofile.ru), обрабатывать их на сервере, интерфейс частично на яваскрипт. Есть подробное ТЗ, вид UI.

Среда - ZendFramework, jQuery.

16 лет назад
Vasily12345
Слон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов(-4)
16 лет назад
$600
10 дней
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