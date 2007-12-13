Систем загрузки фотографий

Предлагаю всем, кто имеет уже разработанный скрипт любого калькулятора, разместить на моём сайте www.kalkulatory.ru Предложение не обычное, но знаю что многие, кто хотел бы заказать на свой сайт какой нибудь калькулятор, зачастую не знают как это ...