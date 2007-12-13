Система на движке livejournal.com. Состав работ: 1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех элементов, таблиц придется делать самостоятельно. 2. Перенести ...
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Создание тематического портала из готовых скриптов.
Подробности в приложении.
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