Создание тематического портала

ПРИВАТНЫЙ ПРОЕКТ для http://www.weblancer.net/users/parse/ Нужно написать кроновый граббер картинок с указанной галереи. Скрипт должен быть двупроходный, то есть на первой страницы мы берем ссылки на сайты, а уже на сайтах находим картинки, собираем их URL и ложим ...