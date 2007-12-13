Создание сайта на PHP по готовому дизайну

До 21 декабря нужно сделать сайт на движке пхп.

Дизайн есть - для главной и остальные.

Вариант с частичной предоплатой рассматривается!

Соответственно нужна верстка и внедрение пхп...

При необходимости можно и самим сверстать по требованиям исполнителя заказа.