Создание сайта на PHP по готовому дизайну

$100
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

До 21 декабря нужно сделать сайт на движке пхп.

Дизайн есть - для главной и остальные.

Вариант с частичной предоплатой рассматривается!

Соответственно нужна верстка и внедрение пхп...

При необходимости можно и самим сверстать по требованиям исполнителя заказа.

PHP
16 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$85
7 дней
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$100
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