Интернет магазин

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Меня данные время интересует создание аналога скрипта как здесь http://w w w. p i n . u z

Можно было купит готовые скрипте но нету именно такого. Здесь удобная покупка. Вы введете WMID и на ваш кипер приходить счет на оплату, оплатили и опять приходить сообщения только уже пин код товара.

Пишите цены, язык программирования, сроки.

P.S. Пишите все сюда. Тендер закрытый и не кто не увидит ваши комментарии.

P.S. Пожалуйста не стучите в аску, там и так бардак ))

Бюджет примерный 150 у.е.