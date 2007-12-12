Интернет магазин

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Меня данные время интересует создание аналога скрипта как здесь http://w w w. p i n . u z

Можно было купит готовые скрипте но нету именно такого. Здесь удобная покупка. Вы введете WMID и на ваш кипер приходить счет на оплату, оплатили и опять приходить сообщения только уже пин код товара.

Пишите цены, язык программирования, сроки.

P.S. Пишите все сюда. Тендер закрытый и не кто не увидит ваши комментарии.

P.S. Пожалуйста не стучите в аску, там и так бардак ))

Бюджет примерный 150 у.е.

16 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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