Простая админка

в имеющийся сайт magotdyh.ru сделать минимальную админку, чтобы секратарша могла новости вставлять в колонку справа, все просто как 3 рубля.

БОЛЬШЕ НИЧЕ НЕ НАДО

заливать на серв не надо, прст передадите исходники и инфу по установке.

оплата на вебмани в рублях в течении 5 дней

получит тот кто дешего и без лишних вопросов выполнит в течении дня, оплату и отзыв в ваш рейтинг ГАРАНТИРУЮ