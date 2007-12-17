Простая админка

Веб-программированиеЗавершен13 заявок205 просмотров
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в имеющийся сайт magotdyh.ru сделать минимальную админку, чтобы секратарша могла новости вставлять в колонку справа, все просто как 3 рубля.

БОЛЬШЕ НИЧЕ НЕ НАДО

заливать на серв не надо, прст передадите исходники и инфу по установке.

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получит тот кто дешего и без лишних вопросов выполнит в течении дня, оплату и отзыв в ваш рейтинг ГАРАНТИРУЮ

16 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
koshey
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$18
1 день
Проблем в работе с этим программистом не возникло, очень ответственный.
Непринужденное общение и дополнительные денежные премии были огромным плюсом! Работать понравилось, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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