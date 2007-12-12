Апдейт к скрипту

$130
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок268 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Читать ТЗ (прикрепил)!

ссылка на скрипт http://vishop.durehost.com

16 лет назад
mp3_progect
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$120
6 дней
Работали с данным заказчиком по безопасной сделке. Во время выполнения заданния у заказчика начали появляться дополнительные требования не указанные в ТЗ. Первые такие требования и дополнения к ТЗ выполнял без проблем. Но со временем стало ясно, что заказчик имеет просто нескончаемый поток таких требований и дополнений на реализацию которых нужно гораздо больше времени и усилий, чем на то, что было оговорено в ТЗ. Когда попросил заказчика все таки придерживаться ТЗ, он начал угрожать, что напишет отрицательный отзыв(что в последствии и сделал). Некоторые фразы из лога ICQ по этой теме: Я: 4) Во время выполнения я спашивал, о внешнем виде окна для добавления  рецензий. Никаких особенных требований с твоей стороны не было. Кстати, в ТЗ их тоже нет. Заказчик: - хорошо, эту 2х секундную работы с твоей стороны, я самостоятельно выполню за пару часов! Соответственно отзыв отвратительный я гарантирую >: P.S. Ну и "очень понравилась" манера общения заказчика в стиле: "ппц, ты самый принципиальный чмошник..." или "а вообще, такого принципиального придурка я ещё не встречал" Мои рекомендации: если собираетесь работать с данным человеком, и потратить свое время - то требуйте подробное ТЗ и предоплату перед тем как приступать.
  • Похожие заказы

  • Модуль для articleMS

    $100

    Требуется написать модуль конференции для движка статей на основе ArticleMS www.articlems.ru/ русский проект www.articletrader.com/art.. офсайт скрипта Кратко: Полная интеграция со скриптом Древовидная конференция. Страничка с кратким описанием пользователей – портфолио (о пользователе) (только для определенных групп пользователей) Сайт, о себе, телефон, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флэш-банер для mp3 сайта

    $50

    Под уже нарисованный дизайн, нужен флэш-банер. Размер 405X186 . Имеются картинки, сценарий, превью нового шаблона. Предпочтение специалисту в этой области.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Получение страниц проиндексированных Поисковиком

    Задача скрипта: получить список проиндексированных поисковой системой (ПС) страниц для заданного сайта и дату их индексации, а также сохраненную в ПС копию страницы, а также дату сохранения этой копии. ПС для которых ищется скрипт: Яндекс Рамблер Google ... если есть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перелать выдачу прайса с админки Shop-Script Prem.

    $50

    Необходимо переписать 1 файл, который отвечает за формирование СSV прайса. Необходимо, что б напротив товара писался урл на него, и что б до записи в прайс описание проходила фильтрация html тэгов. Тэг должен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сбор информации с сайта

    Требуется написать скрипт для сбора НОВОЙ информации с одного сайта и закачивании на другой сайт. Основные моменты. Имитация работы обычного пользователя (задержки, броузер). Система обработки ошибок, удаление ненужной информации. Пример работы. Работает с сайтом напрямую с сервера. Заход на ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать сайт. Drupal

    $700

    Этот проект уже открывался, исполнитель не был найден, это обновленный вариант проекта, многое решено упростить для первого этапа плюс частично кое-что уже сделано. От исполнителя необходимо знание drupal + в некоторой степени ajax Требуется доделать первую очередь ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсинг

    Необходимо написать скрипт, который будет загонять в БД необходимую инфу Обновлено: сделал сам. прошу прощения )

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль резервного копирования/восстановления сайта

    $160

    На уже работающем сайте требуется разработать модуль его резервного копирования/восстановления. Цель защита от неграмотного администрирования сайта. После каждого внесения измениний на сайте при попытке их сохранить, пользователю должно предлагаться сначала выполнить резервное копирование. В этом случае ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад