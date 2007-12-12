Апдейт к скрипту

Работали с данным заказчиком по безопасной сделке. Во время выполнения заданния у заказчика начали появляться дополнительные требования не указанные в ТЗ. Первые такие требования и дополнения к ТЗ выполнял без проблем. Но со временем стало ясно, что заказчик имеет просто нескончаемый поток таких требований и дополнений на реализацию которых нужно гораздо больше времени и усилий, чем на то, что было оговорено в ТЗ. Когда попросил заказчика все таки придерживаться ТЗ, он начал угрожать, что напишет отрицательный отзыв(что в последствии и сделал). Некоторые фразы из лога ICQ по этой теме: Я: 4) Во время выполнения я спашивал, о внешнем виде окна для добавления рецензий. Никаких особенных требований с твоей стороны не было. Кстати, в ТЗ их тоже нет. Заказчик: - хорошо, эту 2х секундную работы с твоей стороны, я самостоятельно выполню за пару часов! Соответственно отзыв отвратительный я гарантирую >: P.S. Ну и "очень понравилась" манера общения заказчика в стиле: "ппц, ты самый принципиальный чмошник..." или "а вообще, такого принципиального придурка я ещё не встречал" Мои рекомендации: если собираетесь работать с данным человеком, и потратить свое время - то требуйте подробное ТЗ и предоплату перед тем как приступать.