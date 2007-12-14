Модуль резервного копирования/восстановления сайта

На уже работающем сайте требуется разработать модуль его резервного копирования/восстановления.

Цель защита от неграмотного администрирования сайта. После каждого внесения измениний на сайте при попытке их сохранить, пользователю должно предлагаться сначала выполнить резервное копирование. В этом случае сохраняться должна база и все файлы загруженные на сайт через админку. Резарвная копия сохраняется на веб-сервере и при необходимости база может сайт может быть восстановлен из нее.

Помимо этого необходимо делать возможным полный бэкап сайта, упаковывать в архив и сохранять на локальной машине администратора.

Вприанты бэкапа как сервис хостинга не рассматриваются