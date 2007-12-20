Небольшая доработка скрипта

Нужно срочно решить такую задачку: есть страница. На ней поле для ввода (многострочное) и отдельная форма с полем для файла и ССЫЛКОЙ "загрузить". Нужно сделать так, чтобы БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы указаный файл загрузился на сервер, там обработался и ...
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Необходимо доработать скрипт faq на php. 1. Добавить в форму "Задать вопрос" одно поле с выпадающим списком, соответствующим разделам faq. 2. Сделать, чтобы вопросы и ответы разбивались на страницы.
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