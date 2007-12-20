Небольшая доработка скрипта

$10
Веб-программированиеЗавершен17 заявок235 просмотров
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Необходимо доработать скрипт faq на php. 1. Добавить в форму "Задать вопрос" одно поле с выпадающим списком, соответствующим разделам faq. 2. Сделать, чтобы вопросы и ответы разбивались на страницы.

16 лет назад
kinst
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
zamaranych
Иван 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Иван сделал работу быстро и качественно. При том с первого раза попал в точку. Никаких правок, пожеланий и т. д. высказывать не пришлось, всё сделано идеально как я хотел.
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