Flash сайт-визитка

Необходимо считывать строго определенную информацию (цена,картинка, описание) со страниц только одного сайта обрабатывать и заносить ее на мой сайт (в базу и в папку с картинками). Поиск по исходному сайту происходит по артикулю (7 цифр)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать небольшой flash-сайт-визитку слегка анимированную
Суть такая, заставка с объектом, при клике переходим на навигационное поле ,с ссылками в разных частях сайта, наводим на ссылку – с эффектом открывается поле с пару-тройкой картинок и текстом. Таких подложек (ссылок и однотипно открывающихся полей) пять - т.е. при наведении на ссылку открывается небольшая рамка с текстом и картинками.
Также есть 5 ссылок, открывающие просто статические страницы - статические страницы делать не нужно, только flash-элементы.
В конце работы необходимо представить скомпилированный вариант, и сырьё
Всё сырьё, точное тех.задание представляю.
Интересует – ваша цена, примерные сроки, и наличие портфолио относительно flash
ps: Дизайн, разумеется, уже есть - в PSD
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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