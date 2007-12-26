Flash сайт-визитка

Веб-программированиеЗавершен29 заявок317 просмотров
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Нужно создать небольшой flash-сайт-визитку слегка анимированную

Суть такая, заставка с объектом, при клике переходим на навигационное поле ,с ссылками в разных частях сайта, наводим на ссылку – с эффектом открывается поле с пару-тройкой картинок и текстом. Таких подложек (ссылок и однотипно открывающихся полей) пять - т.е. при наведении на ссылку открывается небольшая рамка с текстом и картинками.

Также есть 5 ссылок, открывающие просто статические страницы - статические страницы делать не нужно, только flash-элементы.

В конце работы необходимо представить скомпилированный вариант, и сырьё

Всё сырьё, точное тех.задание представляю.

Интересует – ваша цена, примерные сроки, и наличие портфолио относительно flash

ps: Дизайн, разумеется, уже есть - в PSD

16 лет назад
serg001
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
khaldi
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
очень легко и удобно с ним работается. этот человек можно на 100% доверять на счет оплаты. четкие задания и все грамотно обесняет. буду рад еше с ним работать.
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