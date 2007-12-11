Переделать шаблоный дизайн во флеше.

Добрый. Нужна простая админка: Добавить: статьи (в формате ворд) фотки в галлерею возможность вывода на экран прайса при введение формата xls все делалось на стандартных админках, которые бесплатны, откуда их берут мне все равно, но они существуют, дизайн правда писался сразу ...