Требуется разработать интерактивную карту города.

Имеется: карта города в виде картинки.

Требуется:

-Перевести эту карту в электронный вид, в векторный формат ну или что-то подобное. Все данные хранить в БД (MySQL, лучше Oracle) (Возможно не полностью, лишь бы была возможность вносить данные оператору)

-Разработать движок, который будет по этим данным рендерить карту. Выводить ее можно во flash, png или что-то подобного. Должна быть возможность зума, предвижения карты мышкой.

-При наведении мыши на какое-нибудь здание, если в БД для этого здания есть информация - то выводить ее в виде нотиса или что-нить типа того.

-Должна быть возможность выделить сразу несколько объектов каким-либо образом, например, по виду деятельности, продуктовые магазины/склады/остановки и т.п.

-Должна быть возможность добавления объектов оператором (веб-панель или т.п.)

-Привязку объектов на карте лучше вести по координатам (GPS)