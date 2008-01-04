Сделать скрипт генерации PDF

Есть список из 8-ми значных номеров в текстовом фаиле(5000 номеров).Необходимо скриптом (или как-то еще) , размесить один номер в определённом месте на каждую страницу.Т.е фактически нам надо сгенерировать один pdf фаил ,с 5000 страниц. Можно и меньше одним разом , важно, чтобы этот номер был в опередлённом месте страницы.