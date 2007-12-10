Написать партнерку

Требуется программер, либо группа для разработки партнерской программы. Все достаточно стандартно - есть вебмастера (партнеры), которые приводят покупателей. Необходимо обсчитывать заработки вебмастеров.

ТЗ обновилось!!!

http://www.softronica.net/snark/TZ_payment_stat_v3.doc

Присылайте резюме со списком работ и желаемую оплату на dev (at) softronica (dot) net

Все вопросы - туда же, либо стучите 1011-нольноль-45