Написать партнерку

В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно вне зависимости ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программер, либо группа для разработки партнерской программы. Все достаточно стандартно - есть вебмастера (партнеры), которые приводят покупателей. Необходимо обсчитывать заработки вебмастеров.
ТЗ обновилось!!!
http://www.softronica.net/snark/TZ_payment_stat_v3.doc
Присылайте резюме со списком работ и желаемую оплату на dev (at) softronica (dot) net
Все вопросы - туда же, либо стучите 1011-нольноль-45
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