JavaScript для применения к документу заданной CSS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Разгружаем нашего программиста. Нужен скрипт, который может применить к документу определенный CSS-фрагмент.

Функция на входе получает селектор и его содержимое. Она должна обработать текущий документ, применив к нему этот селектор.

Набор селекторов ограничен такими:

Class Selectors TABLE{}

ID Selectors #ID {}

Element > Element 2 TABLE>TD

Вложения должны поддерживаться.

Пример входной информации:

селектор: "table td.classic div.basic #span_id"

содержимое: "font-weight: bold; width:100%;"

Пожалуйста, обоснуйте стоимость работы, если задача сложная (опишите, в чем сложность и какие задачи вы будете решать в ходе работы).

JavascriptCSS
16 лет назад
andrbiz
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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