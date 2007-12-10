Веб-базированиой системе для врачей

Данный проект подрозумевает разработку веб базированной системы для врачей(медицинских кабинетов).

ТЗ приатачено.

Заказчик хочет разработать ее с помощью технологии Flex.

если эта технология не устраивает, не подходит для данного класса приложений, прошу придоставить четкое обоснование на английском языке.

В тендере прошу участвовать только разработчиков с Украины.