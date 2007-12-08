Проект для флешера из Киева

Добрый день!

Довольно срочно требуется опытный флешер из г. Киев.

Первый проект:

Клиенту понравилось вот что:

http://barviha-club.ru/cottages/type_b/

http://barviha-club.ru/plan/

Также имеются макеты буклета (в JPG) со схемами (в приложении).

Нужно: отрисовать в вектор (если это необходимо для флеша) и создать такую же интерактивную схему.

Повторяю - необходим человек ТОЛЬКО ИЗ КИЕВА.

Портфолио и предложения - в ICQ: 286593119

По результатам возможно долгосрочное сотрудничество.