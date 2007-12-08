Оптимизация работы обменного пункта

Необходимо изменить дизайн уже готового сайта, а также добавить некоторые фичи. Срок выполнения 5 дней. Высылайте предложения на [email protected], я вышлю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт обмена электронных валют и продажи пин-кодов. Есть проблемы в работе сайта. Основная проблема, медленная работа сайта, ужасно долго грузится. Необходимо разобраться со скриптами, что тормозит работу. Вариант с плохим хостингом отпадает. Написан на php.
Интересует конечный результат. Сайт должен летать!!!
Принимаются идеи по небольшому изменению структуры,редизайну добавления сервисов, но только в комплексе с первой частью задания. Желательно опыт работы с обменниками, желательно дальнейшее сотрудничество.
Ваши предложения. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕНА и приблизительные сроки!!!
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