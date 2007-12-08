Оптимизация работы обменного пункта

Сайт обмена электронных валют и продажи пин-кодов. Есть проблемы в работе сайта. Основная проблема, медленная работа сайта, ужасно долго грузится. Необходимо разобраться со скриптами, что тормозит работу. Вариант с плохим хостингом отпадает. Написан на php.

Интересует конечный результат. Сайт должен летать!!!

Принимаются идеи по небольшому изменению структуры,редизайну добавления сервисов, но только в комплексе с первой частью задания. Желательно опыт работы с обменниками, желательно дальнейшее сотрудничество.

Ваши предложения. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕНА и приблизительные сроки!!!