Изменение работы дерева

Sape.ru / биржа ссылок. Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво. Как это выглядит у меня в ручную: логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, ...