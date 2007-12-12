Каталог музыки на DLE

Нужен музыкальный каталог( скрин - http://live-portal.ru/music.jpg).

Основные требования: поиск, (в т.ч. по буквам, как на скрине).

Категории, список последних добавленных песен (~50 посл треков), кто добавил песню, когда, слово "скачать" + количество скачиваний и возможность комментировать песню (возможность удалить, редактировать коммент). Показывать Ip того, кто добавил песню, кто комментировал.

Возможность редактирование файла (админу) ... возможность добавления песен с сервера, и отдельно возможность добавления ссылки к песне (например ifolder)

счетчик "Всего песен" и обязательно "последние комментарии", в отдельной колонке, чтоб специальный тег выводил последние добавленные песни (количество песен регулируется в админке).

В Админ-центре:

возможность добавления песен с сервера и просто вставив ссылку (ifolder). удаление песен. редактировие.

везде(админка, сайт) возможность выбрать категорию, куда добавляешь песню.

возможность создания категории, ее редактирование.