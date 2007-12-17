Система получения и проверки текстов посетителей

$100
Веб-программированиеЗавершен12 заявок249 просмотров
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Нужно сделать систему на сайте для обработки и сортировки текстов от пользователей.

Это что-то вроде вот этой формы http://weblancer.net/support/ только посетитель будет не просто писать письмо в службу поддержки, а будет писать текст с оплатой за символы.

Вся система будет состоять из формы отправки текста и админки, с помощью которой модераторы смогут обрабатывать и отсортировывать тексты пользователей.

Реализация - на PHP.

В приложении подробное ТЗ.

16 лет назад
Ingref
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mnbvcxz
Гость 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$100
Работа выполнена качественно, на профессиональном уровне и при этом дёшево. Были выполнены все требования в ТЗ, а также все мои пожелания и дополнения. Во время работы был ежедневный контакт со мной, я каждый день мог видеть ход мыслей исполнителя, что избавило меня от возможных разочарований в самом конце. Человек надёжный, рекомендую всем!
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