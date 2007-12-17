Система получения и проверки текстов посетителей

Нужно сделать систему на сайте для обработки и сортировки текстов от пользователей.

Это что-то вроде вот этой формы http://weblancer.net/support/ только посетитель будет не просто писать письмо в службу поддержки, а будет писать текст с оплатой за символы.

Вся система будет состоять из формы отправки текста и админки, с помощью которой модераторы смогут обрабатывать и отсортировывать тексты пользователей.

Реализация - на PHP.

В приложении подробное ТЗ.