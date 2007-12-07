Поддержка и модернизация сайта на joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки201 просмотр
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Требуется человек для модернизации и поддержки действующего ресурса. CMS joomla.

www.arco.spb.ru

Текущие задачи.

1. Проверить отображение сайта в разных браузерах, на разных разрешающих и поправить ошибки , если это требуется.

2. Установка интернет счетчиков и рейтингов 3-4 штуки, их коды уже есть.

3. Подбор и установка системы статистики на сервере

4. Установка и настройка модуля вывода случайной новости

5. Доработка галереи для возможности ее использования в нескольких разделах, сейчас может работать только в одном месте. Допускается замена галереи. Сейчас стоит Datso.

6. Установка расширения Карты сайта.

7. Добавить ~10-15 rss лент в newsgrabberJC

8. Реализовать возможность добавления индивидуального текста под логотипом для каждой станицы.

Далее предполагается постоянное развитие ресурса, путем установки и настройки существующих расширений для joomla , иногда может потребоваться доработка существующих модулей.

Интересует

1. Цены, за все или по пунктам

2. Сроки, желательно по пунктам

3. Условия работы по дальнейшей поддержке

Тел. 8-962-692-5101 Александр, в Петербурге.

Joomla
16 лет назад
Lumen124
Эдуард 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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