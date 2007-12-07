Сайт на битриксе + дополнительные сервисы (PHP)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок282 просмотра
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1) сайт на битриксе (дизайн и верстка есть).

2) написать ряд дополнительных сервисов, включающих:

- АРМ администратора по работе с сервисами

- АРМ пользователя - сервисы, функционирующие на самом сайте

Есть очень детальное ТЗ. Смогу выслать только после предварительных договоренностей.

Работа предполагается фул-тайм (или аналог 40 часов в неделю). Регулярные отчеты.

Оплата - по совместному согласованию после ознакомления с ТЗ.

Ориентировочная длительность проекта - 1 месяц

PHP
16 лет назад
cheer135
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
sarafan
Гость 
NaN летУкраина
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
14 дней
после первой проплаты пропал... к телефону не подходит. на аську не откликается. много слов "надо много сделать". и ничего не сделано. на более-менее большие проекты очень не рекомендую
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