Разработка программы для создания статей

Простая cms на файлах + простая админка все имена те урлы должны быть возможность прописывать прямо в админке, допустим надо раздел пишу "news" а скрипт автоматом запишет что есть раздел news и выведет его /news/ . При ...
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Требуется разработать программу для создания уникальных статей. Программа запускается на компьютере, вбивается текст в виде: Сегодня [мы|вы|они] пошли [туда|к нему|за ней] и т.п. После создания всех возможных вариантов выбираются варианты с похожестью менее 5% и сохраняются каждый в отдельный файл. Предлагайте Ваши цены и сроки.
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