Создание сайта на основе CMS Made simple

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется опытный программист для создания веб сайта на основе CMS Made Simple и Google Maps.

Знание PHP, MySQL, JavaScript и Google Maps API и английстого языка хотя бы технического обязательно!

Работа срочная c полной загрузкой на 3-4 недели до Нового Года.

Нужен специалист по реализации алгоритмов, дизайн не критичен.

16 лет назад
ttalex
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
asg10
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$2500
30 дней
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