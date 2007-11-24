Создание сайта на основе CMS Made simple

Нужна флэш заставка-замануха 500х500рх для интернет-казино+переделать 31 картинку 107х35рх для игр казино из обычных во флэш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный программист для создания веб сайта на основе CMS Made Simple и Google Maps.
Знание PHP, MySQL, JavaScript и Google Maps API и английстого языка хотя бы технического обязательно!
Работа срочная c полной загрузкой на 3-4 недели до Нового Года.
Нужен специалист по реализации алгоритмов, дизайн не критичен.
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