Переделать немного модуль для ДЛЕ

Есть модуль, который находится по адресу: _http://4dle.ru/2007/11/24/vosproizvedenie_video_fljesh_i_audio_fajjlov_zagruzhennykh_na_vash_sajjt.html

Так вот этот модуль берет при показе видео прямую ссылку, тоесть: $config['http_home_url'].'uploads/files/'.$row['onserver']

надо сделать так чтобы он брал ссылку вида: $config['http_home_url']}engine/download.php?id={$row['id']

тоесть такуюже ссылку как и при обычном скачивании (кто поставит данный модуль тот поймет о чем идет речь), все дело в том что когда просто скачиваешь приатаченный файл то ссылку на файл не видно и с броузера файл скачать навозможно, только с сайта, а когда она вставляется в видео то её видать, какой тогда понт юзать приатаченные таким способом файлы если ссылку на них и так видно ?