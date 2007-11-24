Переделать немного модуль для ДЛЕ

Вводим url сайта. Сканируется сайт на наличие страниц: Первого уровня Второго уровня Третьего уровня Получается PR для всех страниц Количество внешних ссылок (внешние ссылки не учитываются, если они в теге Что за ссылка ) Вывод – таблицей Тиц сайта Список всех урлов в ...
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Есть модуль, который находится по адресу: _http://4dle.ru/2007/11/24/vosproizvedenie_video_fljesh_i_audio_fajjlov_zagruzhennykh_na_vash_sajjt.html
Так вот этот модуль берет при показе видео прямую ссылку, тоесть: $config['http_home_url'].'uploads/files/'.$row['onserver']
надо сделать так чтобы он брал ссылку вида: $config['http_home_url']}engine/download.php?id={$row['id']
тоесть такуюже ссылку как и при обычном скачивании (кто поставит данный модуль тот поймет о чем идет речь), все дело в том что когда просто скачиваешь приатаченный файл то ссылку на файл не видно и с броузера файл скачать навозможно, только с сайта, а когда она вставляется в видео то её видать, какой тогда понт юзать приатаченные таким способом файлы если ссылку на них и так видно ?
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