1. Интересуют люди с Украины.

2. Ответственность и гибкость, основное на что обращаем внимание.

3. Краткое описание логики того, что необходимо сделать ниже, если понимаете как это, буду высылать подробное описание.

4. Схема работы и оплаты оговаривается дополнительно. Работа выполняется на договорной основе. Если аутсорсер является юридическим лицом или СПД (плательщиком налогов), это плюс.

Краткое описание логики:

Владелец сайта (далее партнёр), зайдя на сайт имеет возможность зарегистрироваться, после чего ему предоставляется возможность зарегистрировать свой ресурс, при этом будет присвоен префикс и "выдан" чистый код для заглавной страницы сайта партнёра. Пользователю, зашедшему на сайт партнёра первый раз показывается на странице поля для ввода логина и пароля, а так же условия получения логина и пароля, а так же информация рекламного характера, описывающая содержимое сайта. Исходя из информации о получении логина и пароля, пользователь отправляет короткое СМС сообщение на короткий номер, указанный на странице сайта, содержанием СМС является префикс (несколько символов), выделенный именно для этого сайта. СМС перенаправляется в систему Бро, которая обращается на сервер, где расположена система, создаётся учётная запись пользователя с номером, логин и пароль. После генерации логина и пароля система отправляет эти данные в Бро, далее в тексте СМС эти данные направляются пользователю. Пользователь получает логин и пароль для входа на сайт. Доступ к сайту зависит от того, какой период времени пользования ресурсом выберет партнёр, например сутки, трое суток, 10 суток, именно столько времени логин и пароль будут валидными.

При входе на сайт партнёра, пользователь, имеющий валидные логин и пароль, вводит их в соответствующие поля, происходит обращение к серверу, и в случае определения данных валидными, происходит вход на сайт.

Время пользования данными логином и паролем, начинает отсчитываться с момента отправления их пользователю. В тот момент, как время пользования данными логином и паролем заканчивается, система блокирует их.

При введении невалидных логина и пароля, происходит обращение к серверу для проверки валидности данных, и если данные невалидные, вход на сайт не происходит, выводится сообщение о том, что время действия логина и пароля вышло.

По истечению срока действия пароля, пользователю отправляется SMS сообщение с предложением купить новый логин и пароль, для продолжения посещения сайта партнёра.