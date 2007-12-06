Куплю ВАШИ готовые скрипты, авторское право на них У Вас есть: хороший интересный скрипт - каталог, чат, что-то интересное и не обычное, авторство ваше Я готов купить скрипт + авторское право на него. Либо купить скрипт за меньшую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем так... нужно создать rollbox как в cpanel'и (в теме x3), чтобы если нажмеш на кнопку (или на всю строку с кнопкой), и после этого исчезал контент и плавно задвигалась рамка, и, при повторном нажатии, наоборот, рамка плавно раздвигалась вниз, и появлялся контент. По возможности, при этом нужно, чтобы разные контенты не имели разных id, имхо, почти нет возможности их проставлять
Хочется также, чтобы сохранялись настройки задвинутости и раздвинутости разных контентов (при переходе по страницам сайта) , чтобы при этом, нажатием одной ссылки, можно было-бы очистить все настройки (тоесть вернуть дефолтные (тоже как в cpanel'и) ).
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать движок (на php) для партнёрского магазина playfon, автоматически забирающий xml контент с playfona, загоняющий его в MySQL базу, сохраняющий картинки (предпросмотр) на сервер (возможность включать/выключать - то есть, что бы картинки могли браться ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется Flash программист для доработки сетевой Flash игры. Основные требования к кандидату: 1. отличные знания ActionScript 2.0 (знание 3.0 приветствуется) 2. отличные знания XML 3. желателен опыт создания сетевых Flash игр 4. возможность отдавать работе не менее 6 часов в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно разработать модуль для VirtueMart для оплаты товаров через RoboxChange.com Должны поддерживаться все деньги доступные в RoboxChange.com После оформления заказа пользователю, в зависимосты от выбраного способа оплаты (Вебмани, Укрмани, Яндекс деньги итд.) показывалась кнопка "перейти к оплате" ...Завершен16 лет назад
Написание и размещение скрипта телефонного биллинга от russianbilling.comЗакрыт16 лет назад
- $3
Уважаемые господа, необходимо написать (наверняка уже есть готовые, просто не знаю, где искать) простейший сценарий для отправки краткого сообщения с сайта на конкретный e-mail. Форма для отправки уже есть. Файл прилагаю. За символическое вознаграждение ...Завершен16 лет назад
- $1000
1) Пользователи блога должны иметь возможность редактировать страницы постов в блоге. Аналог wiki интегрированный в wordpress. Требования к вики. Редактирование поста Добавление фото контента Оповещение по еmailу цепочки редакторов Наличие капча и анти спам механизмов 2) Ревизия php скрипта по ...Закрыт16 лет назад
Нужно повесить веб сайт на хостинг. В общем один веб сайт скопировать полностью и его воссоздать на другом. Сайт который надо копировать не наш, те со стороны сплагиатить надо его но на 100% ICQ 434 315 ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо скрипт, который будет обращяться к результатом первого скрипта, обрабатывать и добавлять результаты в третий. Подробности только в icq, по mail не общяюсь. Работаю без предоплаты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется web-программист, для участия в проекте «Epaper», написания скрипта администрирования, работающего совместно с разработанным нами флеш-просмотрощиком (пример: http://www.opensource-online.de/epaper). Обязателен опыт работы с XML, сервером Apache (настройка и установка на сервер конверторов под Win/Linux с открытым ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад