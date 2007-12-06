Вообщем так... нужно создать rollbox как в cpanel'и (в теме x3), чтобы если нажмеш на кнопку (или на всю строку с кнопкой), и после этого исчезал контент и плавно задвигалась рамка, и, при повторном нажатии, наоборот, рамка плавно раздвигалась вниз, и появлялся контент. По возможности, при этом нужно, чтобы разные контенты не имели разных id, имхо, почти нет возможности их проставлять

Хочется также, чтобы сохранялись настройки задвинутости и раздвинутости разных контентов (при переходе по страницам сайта) , чтобы при этом, нажатием одной ссылки, можно было-бы очистить все настройки (тоесть вернуть дефолтные (тоже как в cpanel'и) ).