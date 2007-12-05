Написание скрипта администрирования

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки220 просмотров
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Требуется web-программист, для участия в проекте «Epaper», написания скрипта администрирования, работающего совместно с разработанным нами флеш-просмотрощиком (пример: http://www.opensource-online.de/epaper). Обязателен опыт работы с XML, сервером Apache (настройка и установка на сервер конверторов под Win/Linux с открытым исходным кодом :PDF2SWF, Imagemagic и PDF>XML).

Необходимо решение для загрузки пользователями и автоматического конвертирования из веб-интерфейса файлов PDF в SWF, JPG, XML) в режиме онлайн, на нашем сервере. Из файлов SWF, JPG и XML формируются документы (онлайн-версии журналов). Система администрирования должна также включать в себя модуль управления пользователями для администратора проекта, и правами доступа для клиентов-администраторов публикаций.

Вопросы и предложения пожалуйста на [email protected]

16 лет назад
ilya_krylov
41 годГермания
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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