Вставка шапки в раздел сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Раздел написан на html/java script. Необходимо вставить в него html шапку. Все это есть, нужно только совместить, и показать, что делали. Знающему работы на 5 минут.

150 рублей.

Мыло: [email protected]

ICQ: 382564069

16 лет назад
digital_sword
Александр 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
7 дней
Дмитрий сделал изменения в дизайне сайта florang.ru. Все было выполнено быстро, аккуратно и в точности с поставленной задачей.
+
  • Похожие заказы

  • Создание компонента под Joomla

    $250

    необходимо разработать компонент, который заполненную форму будет отсылать на электронную почту в формате excel, форма в аттаче, сроки и стоимость на [email protected] оплата по завершению работ и получению компонента.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшая доработка скрипта

    Нужно чуть-чуть доработать скрипт на php. Поясню: пользователь может оставлять на сайте предложения по недвижимости. Он может быть: зарегистрирован(3 сообщения в сутки); не зарегистрирован(1 сообщение); зарегистрирован и помечен модератором в админке как "агент"- добавляет неограниченное ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений

    Нужна простая доска объявлений. - Категория/подкатегории определены заранее и менять не нужно. - куплю/продам/поменяю/... тоже - есть обязательные к заполнению поля, есть необязательные - добавлять могут зарегистрированные пользователи и не зарегистрированные (но с "заморочкой") ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash Каталог

    Cтудии Belka&amp;Strelka (belkastrelka.com) нужен человек хорошо знающий ActionScript. Находимся мы в центре Киева. Можно встречается у нас в студии в удобное для Вас время, обсуждать текущие проекты, задачи, сроки и гонорары. Мы ищем фрилансера который живет в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прикрутить форум phpBB

    Есть портал, на котором пользователь может размещать информацию о своей компании и объявления как с регистрацией, так и без нее. Форум phpBB тоже есть, но он не привязан к сайту. Нужно сделать единую регистрацию и ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на базе Друпал.

    $1000

    К сожалению, вынужден повторно открывать проект. Ищется !!!ответственный!! исполнитель, тинэйджеры и люди не вышедшие из этого возраста не рассматриваются в качестве исполнителей. Исполнитель способный реально оценить свои силы для выполнения проекта От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать плагин календаря для WordPress

    $30

    Переделать любой плагин календаря, чтобы вид его был как на картинке. Выбираю нужно число, далее перехожу на указанный день, где показываются посты какие были написаны под этой датой. В календаре показывается 30 дней. Даже есть сегодня 30 ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад