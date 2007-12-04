Создание компонента под Joomla

Переделать любой плагин календаря, чтобы вид его был как на картинке. Выбираю нужно число, далее перехожу на указанный день, где показываются посты какие были написаны под этой датой. В календаре показывается 30 дней. Даже есть сегодня 30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо разработать компонент, который заполненную форму будет отсылать на электронную почту в формате excel, форма в аттаче, сроки и стоимость на [email protected]
оплата по завершению работ и получению компонента.
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