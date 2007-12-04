Создание компонента под Joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо разработать компонент, который заполненную форму будет отсылать на электронную почту в формате excel, форма в аттаче, сроки и стоимость на [email protected]

оплата по завершению работ и получению компонента.

Joomla
16 лет назад
LaoTsi
Гость 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
adeptusinfo
61 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад