Сделать плагин календаря для WordPress

Переделать любой плагин календаря, чтобы вид его был как на картинке.

Выбираю нужно число, далее перехожу на указанный день, где показываются посты какие были написаны под этой датой.

В календаре показывается 30 дней. Даже есть сегодня 30 число, а завтра 1, то он должен показывать как 30, так и последующие дни. Максимальное число показываемое в календаре 30 дней. Числа, на которых есть события выделяются другим цветом.