Сделать плагин календаря для WordPress

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Переделать любой плагин календаря, чтобы вид его был как на картинке.

Выбираю нужно число, далее перехожу на указанный день, где показываются посты какие были написаны под этой датой.

В календаре показывается 30 дней. Даже есть сегодня 30 число, а завтра 1, то он должен показывать как 30, так и последующие дни. Максимальное число показываемое в календаре 30 дней. Числа, на которых есть события выделяются другим цветом.

WordPress
16 лет назад
Spacers
Андрей 
40 летРоссия
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optim
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