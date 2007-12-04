Парсер - поисковик предложений

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок175 просмотров
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Задача стандартна для продавца -

Есть несколько поставщиков

у каждого поставщика свой формат прайса

прайсы все в экселе, но, например ( [ ] - буду ячейка показывать)

- [бренд модель модификация .....] [кол-во], [цена]

- [бренд] [модель] [модификация] [].[..].[.] [кол-во], [цена]

- [брн мод модиф.....] [кол-во], [цена]

и т.п.

задачи 2

1. (возможно, приложение) приходящие файлы парсить (составить словать, что бренд=брен=бре=брнд=брн и т.п.

2. (ожидается, интранет) поиск сделать, т.е. сколько можно найти товара, по каким ценам и у кого

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад