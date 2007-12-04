Парсер - поисковик предложений

Необходима корректировка сайта http://www.geula.co.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача стандартна для продавца -
Есть несколько поставщиков
у каждого поставщика свой формат прайса
прайсы все в экселе, но, например ( [ ] - буду ячейка показывать)
- [бренд модель модификация .....] [кол-во], [цена]
- [бренд] [модель] [модификация] [].[..].[.] [кол-во], [цена]
- [брн мод модиф.....] [кол-во], [цена]
и т.п.
задачи 2
1. (возможно, приложение) приходящие файлы парсить (составить словать, что бренд=брен=бре=брнд=брн и т.п.
2. (ожидается, интранет) поиск сделать, т.е. сколько можно найти товара, по каким ценам и у кого
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