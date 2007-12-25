Создание веб-файлового архива

alfarad.ru нужно сменить дизайн вставить текст пишите стоимость и сроки в асю 120-041 !!!работа для людей знающих PhP!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зддравствуйте!
Такая задачка:
в определенной папке на сайте лежит куча файлов...
С сайта скачивают их свободно, а сейчас уже начали качать откуда хотят... - просто по прямым ссылкам.
Нужно сделать, чтобы пользователь, который не введет captcha - не мог получить доступ к файлу.
Как на рапиде.
Т.е. к примеру при переходе по ссылке
открывалась страница - типа файловый архив и т.д. (шаблон).. откуда пользователь вводит капчу и потом свободно качает файл...
Короче нужно сделать защиту от скачивания роботами и кроме того - чтобы ВСЕ скачивающие файлы с архива - просматривали рекламу.
При этом нужно учитывать, что нагрузка на сервер - большая (в сутки до сотни гигобайт).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
И так цель создать форму типа http://www.wm39.ru/wm.htm, но чтобы при выборе вида оплаты Webmoney человек оплачивал через мерчант, если выбирают любую другую валюты типа E-Gold, E-Bullion, то выдаеются реквизиты на которые надо оплатить и так ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется меню (выпадающее) с не очень простой графикой в бэкграунде. Желательно гибкое, что бы люди могли редактировать и добавлять пункты меню. Пример в приложении Пишите, для начала, на мыло: nvastudio(@)mail(.)ruЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce (сборка от alex-rus): добавить описание товара, описание категории, изменить вид описания товара и вид показа новостей на главной странице, добавить вывод прайс-листа.Завершен16 лет назад
Установить модуль который меняет статус заказа на "Оплачен" автоматически после оплаты через WMZ,для Shop-Script Сам модуль есть.Завершен16 лет назад
Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ. Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них. Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен компонент тотализатора хоккейных матчей. Нужно: 1. Общий рейтинг всех участников 2. Ставка делается в виде итогового счета матча. Если человек угадал счет - это одно кол-во очков, угадал выиграла или проиграла команда - другое, угадал разницу ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать 2 баннера таких размеров: 468x80 120x600 Подробности по почте.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется человек для написания скрипта HYIP: Требования 1. Возможность создавать гибкие тарифы систем начисления процентов. 2. Удобная рабочая пользовательская область с полным набором информации (статистика и т.д.). 3. Автоматизация системы начислений процентов. 4. Высокий уровень безопасности (будем проверять). 5. Модульное добавление ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Скрипт для работы с sms билингомВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад