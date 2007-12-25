Создание веб-файлового архива

Зддравствуйте!

Такая задачка:

в определенной папке на сайте лежит куча файлов...

С сайта скачивают их свободно, а сейчас уже начали качать откуда хотят... - просто по прямым ссылкам.

Нужно сделать, чтобы пользователь, который не введет captcha - не мог получить доступ к файлу.

Как на рапиде.

Т.е. к примеру при переходе по ссылке

mysite.com/files/file1.zip

открывалась страница - типа файловый архив и т.д. (шаблон).. откуда пользователь вводит капчу и потом свободно качает файл...

Короче нужно сделать защиту от скачивания роботами и кроме того - чтобы ВСЕ скачивающие файлы с архива - просматривали рекламу.

При этом нужно учитывать, что нагрузка на сервер - большая (в сутки до сотни гигобайт).