Разработка формы приема платeжей

$100
Веб-программированиеЗавершен9 заявок312 просмотров
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И так цель создать форму типа http://www.wm39.ru/wm.htm, но чтобы при выборе вида оплаты Webmoney человек оплачивал через мерчант, если выбирают любую другую валюты типа E-Gold, E-Bullion, то выдаеются реквизиты на которые надо оплатить и так же номер счета и сама заявка отсылается на емайл. Желательно еще предусмотреть выбор товара в форме как и выбор валюты.

16 лет назад
grekov
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
16 лет назад
$50
1 день
Большое ему спасибо, все было выполнено вовремя и в срок!
Своевременная оплата, все гуд.
fenix_art
Иван 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
К сожалению данный человек обещал, но задание не выполнил!