Разработка формы приема платeжей

И так цель создать форму типа http://www.wm39.ru/wm.htm, но чтобы при выборе вида оплаты Webmoney человек оплачивал через мерчант, если выбирают любую другую валюты типа E-Gold, E-Bullion, то выдаеются реквизиты на которые надо оплатить и так же номер счета и сама заявка отсылается на емайл. Желательно еще предусмотреть выбор товара в форме как и выбор валюты.