Простой граббер

http://online.fhr.ru/

Нужно написать граббер. Который будет выдирать информацию с этой странички. Нужно: команды и счет

(вот здесь есть счет http://online.fhr.ru/date.php?date=30.11.2007). Идет выборка только по одному чемпионату. Все выводится в php файле вертикальным скроллингом.

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