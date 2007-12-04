Простой граббер

Веб-программированиеЗавершен3 заявки121 просмотр
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http://online.fhr.ru/

Нужно написать граббер. Который будет выдирать информацию с этой странички. Нужно: команды и счет

(вот здесь есть счет http://online.fhr.ru/date.php?date=30.11.2007). Идет выборка только по одному чемпионату. Все выводится в php файле вертикальным скроллингом.

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16 лет назад
Fanamura
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ArrayTER
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, профессионально. Рекомендую.
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