Простой счетчик

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Неоходимо создать такой счетчик который бы в течении суток насчитывал бы 10% от целого числа!

К примеру если изначально задано число 170, то за первые сутки счетчик бы накрутил 17. На следующие сутки это число уже будет составлять 187 соответственно и процент изменяется!

Счетчик планируется вставить в html страницу. Соответственно хотелось бы видеть как он считает.

Пример 170.0000000000 (желательно чтобы перебор чисел бы виден и имел хорошую скорость!)

господа цена указано, не пишите больше...

16 лет назад
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
MotovYurii
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понятно объяснил, оперативно оплатил. Никаких проблем.