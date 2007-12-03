Простой счетчик

Неоходимо создать такой счетчик который бы в течении суток насчитывал бы 10% от целого числа!

К примеру если изначально задано число 170, то за первые сутки счетчик бы накрутил 17. На следующие сутки это число уже будет составлять 187 соответственно и процент изменяется!

Счетчик планируется вставить в html страницу. Соответственно хотелось бы видеть как он считает.

Пример 170.0000000000 (желательно чтобы перебор чисел бы виден и имел хорошую скорость!)

господа цена указано, не пишите больше...