Необходимо привести в порядок скрипт он-лайн чата

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок128 просмотров
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Есть скрипт он-лайн поддержки пользователей (он лайн чат), необходимо: 1. Русифицировать (частично выполнено), 2. Исправить корявости с кодировкой, 3. Сделать чтобы он корректно работал в Ie от 5.0, firefox и opera. Привести его в прорядок и немного исправить формы.

Если предложени меня устроит - предоставлю скрипт, техзадание и прочее.

Скрипт работает на php и mysql

16 лет назад
jobsochi
Ivanov Alex 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад