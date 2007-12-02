Необходимо привести в порядок скрипт он-лайн чата

Есть скрипт он-лайн поддержки пользователей (он лайн чат), необходимо: 1. Русифицировать (частично выполнено), 2. Исправить корявости с кодировкой, 3. Сделать чтобы он корректно работал в Ie от 5.0, firefox и opera. Привести его в прорядок и немного исправить формы.

Если предложени меня устроит - предоставлю скрипт, техзадание и прочее.

Скрипт работает на php и mysql