Подгрузка контента при прокрутке страницы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Есть одностраничный сайт с обновлением раз в неделю.

Контент – только текст.

CMS – WP

При прокрутке страницы Посетителями, нужно чтобы контент (текст) подгружался постепенно.

Иначе вся страница будет долго грузиться на медленном Интернете.

Какое Оптимальное решение?

16 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад